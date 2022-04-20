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  • Sanft, glatt und langanhaltend
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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-Haarentfernungsgerät

BRI923/00

4.2
| (1610) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Sanft, glatt und langanhaltend
Genießen Sie seidig glatte Haut mit unserem Lumea IPL der 7000er Serie. Sanfte und effektive Behandlungen mit Aufsätzen für jeden Körperbereich
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

Sanft, glatt und langanhaltend

  • 5 manuell einstellbare Intensitätsstufen

  • 3 Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

  • Inklusive Korrekturtrimmer (HP6388)

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

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4.2

von 5

1610

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

20/04/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hält, was es verspricht

Das Gerät hält wirklich was es verspricht. Die beiden Aufsätze sind optimal . Durch die Einstellung der Stärke ist es auch nicht schmerzhaft. Ich bereue, nicht bereits früher damit begonnen zu haben. Es ist wirklich genial!

Vorteile

Funktioniert seit der ersten Anwendung an, die Handhabung hat sich schnell eingewöhnt, und es ist nicht schmerzhaft , vor allem weil man die stärke einstellen kann.

Nachteile

Das Kabel (gibt aber auch Kabellose)

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

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22/01/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Preisleistung top

Nach weiniger sitzungen gute ergebnisse erhalten bin sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

28/10/2021

Suisse

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Haarentfernung wie im Kosmetikstudio

Das Philips Lumea Gerät kommt in einem edlen roségoldenen Design daher. Man fühlt sich damit wie in seinem eigenen Kosmetikstudio! Zu dem, dass man sich danach wieder wohler in seiner Haut fühlt, ist es auch eine Zeit, etwas "me-time" zu geniessen und sich selbst etwas Gutes zu tun! Ich bin sehr zufrieden mit diesem Haarentfernungsprodukt. Vor der ersten Anwendung kann man mit dem Gerät einen Scan der Haut durchführen, der angibt, welche Intensitätsstufe die Richtige ist. Das ist gerade auch für Anfänger:innen sehr hilfreich. Nach anfänglicher Gewöhnungszeit (am Anfang piekste es etwas und ich musste immer daran denken, die Abstände der weiteren Behandlungen einzuhalten) bin ich nun super zufrieden mit dem Produkt. Die Anwendung vom Gerät ist gut beschrieben in der Anleitung und funktioniert sehr gut. Auch die App hilft einem dabei, an die weiteren Behandlungen zu denken und gibt gute Behandlungstipps. Was ausserdem zur grossen Zufriedenheit mit diesem Produkt beiträgt, ist die grosse Menge an Geld, welche man hiermit spart.

Vorteile

schnelle Ergebnisse, kostensparend, individuelle Behandlungsstufen

Nachteile

Behandlungsregelmässigkeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 82% weniger Haare an den Unterschenkeln.

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.