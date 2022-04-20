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5 manuell einstellbare Intensitätsstufen
3 Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Inklusive Korrekturtrimmer (HP6388)
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Pugsine
20/04/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hält, was es verspricht
Das Gerät hält wirklich was es verspricht. Die beiden Aufsätze sind optimal . Durch die Einstellung der Stärke ist es auch nicht schmerzhaft. Ich bereue, nicht bereits früher damit begonnen zu haben. Es ist wirklich genial!
Vorteile
Funktioniert seit der ersten Anwendung an, die Handhabung hat sich schnell eingewöhnt, und es ist nicht schmerzhaft , vor allem weil man die stärke einstellen kann.
Nachteile
Das Kabel (gibt aber auch Kabellose)
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Emo0
22/01/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Preisleistung top
Nach weiniger sitzungen gute ergebnisse erhalten bin sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
BBC 1994
28/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Haarentfernung wie im Kosmetikstudio
Das Philips Lumea Gerät kommt in einem edlen roségoldenen Design daher. Man fühlt sich damit wie in seinem eigenen Kosmetikstudio! Zu dem, dass man sich danach wieder wohler in seiner Haut fühlt, ist es auch eine Zeit, etwas "me-time" zu geniessen und sich selbst etwas Gutes zu tun! Ich bin sehr zufrieden mit diesem Haarentfernungsprodukt. Vor der ersten Anwendung kann man mit dem Gerät einen Scan der Haut durchführen, der angibt, welche Intensitätsstufe die Richtige ist. Das ist gerade auch für Anfänger:innen sehr hilfreich. Nach anfänglicher Gewöhnungszeit (am Anfang piekste es etwas und ich musste immer daran denken, die Abstände der weiteren Behandlungen einzuhalten) bin ich nun super zufrieden mit dem Produkt. Die Anwendung vom Gerät ist gut beschrieben in der Anleitung und funktioniert sehr gut. Auch die App hilft einem dabei, an die weiteren Behandlungen zu denken und gibt gute Behandlungstipps. Was ausserdem zur grossen Zufriedenheit mit diesem Produkt beiträgt, ist die grosse Menge an Geld, welche man hiermit spart.
Vorteile
schnelle Ergebnisse, kostensparend, individuelle Behandlungsstufen
Nachteile
Behandlungsregelmässigkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 82% weniger Haare an den Unterschenkeln.
Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.