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SmartSkin Sensor
2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.3
von 5
794
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Lalilala
27/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Gerät ist wirklich eine gute Investition.
Seit ich den Lumea verwende, habe ich viel weniger und dünnere Haare. Rasieren muss ich mich auch nur noch ganz selten. Was vorallem im Sommer super ist. Die Anwendung ist auch sehr einfach.
Vorteile
Viel Weniger, bis fast keine Haare mehr
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
02/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Bin zufrieden, einfache Bedienung Tolles App, erinnert dich immer dran..
Vorteile
Weniger Haare:))
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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nasol
23/05/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Anfängliche Skepsis
Habe monatelang über eine Anschaffung nachgedacht. Bei einer Sonderaktion habe ich letztlich zugeschlagen. Bereits nach der zweiten Behandlung habe ich überraschend gute Ergebnisse bemerkt. Also ich war sehr begeistert! Nach jeder weiteren Behandlung sind die Partien mehr und mehr haarfrei. Freue mich sehr darüber!
Vorteile
Einfache Handhabung, gute Ergebnisse
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.
Durchschnittliches Ergebnis: 58% weniger Haare nach 12 Behandlungen
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.