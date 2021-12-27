Ich habe das Lumea Prestige BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät im Rahmen eines Produkttest von Philips kostenlos erhalten. Ich schreibe diese Bewertung jedoch ohne jeglichen Einfluss von Philips. Nach einer 4-Wöchigen Testphase, welche 3 Behandlungen umfasst kann zu diesem Produkt eine klare Empfehlung abgeben. Vor der ersten Behandlung habe ich mir ausführlich die Anleitung durchgelesen. Diese umfasst alle wichtigen Themen rund um das Gerät. Es ist alles genau beschreiben und der Text wird von Bildern begleitet. In der Anleitung wir auf eine App hingewiesen. Die App bietet super Anwendungsvideos, diese haben mir bei der Bedienung des Gerätes sehr geholfen. Auch die zuverlässige Erinnerungsfunktion ist für mich sehr Hilfreich. Im Lieferumfang sind zwei unterschiedliche Aufsätze (Gesicht und Körper), ein Reinigungstuch, eine Tasche mit drei Innentaschen sowie ein super langes Ladekabel enthalten. Das Gerät kann mit Akku oder dem Kabel verwendet werden. Dadurch dass das Kabel sehr lang ist stört es mich überhaupt nicht. Nun zu meinen Anwendungen. Durch die Lupenfunktion konnte ich die richtige Stufe für meine Haut schnell und passend ermitteln. Die Anwendung ist für mich überwiegend schmerzfrei, teilweise wird es für einen kurzen Moment sehr warm. Nach meiner dritten Anwendung sind einige Körperstellen fast Haarfrei. An manchen Stellen zeigen sich noch wenige Haare, hier bin ich mir sicher, dass diese nach weiteren zwei Anwendungen auch verschwinden werden. Für den kompletten Körper brauche ich 20-30 Minuten. Zwei kleine Kritikpunkte von mir sind, dass das Gerät nach einer Zeit sehr schwer in der Hand wird. Des Weiteren würde ich mir eine Feststelltaste wünschen, diese würde mir die Anwendung noch leichter machen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich von dem Lumea Prestige sehr überzeugt bin und es eine große Erleichterung des Alltages ist.