Ich habe das Philips Lumea 9000 BRI958/00 IPL-Haarentfernungsgerät im Rahmen eines Produkttests erhalten, was jedoch keinen Einfluss auf meine Bewertung hat. Ich bin durchwegs positiv überrascht. Die Akkuladung ist sehr effizient und der Akku auch sehr langanhaltend. Wenn das Gerät länger im Einsatz ist, wird empfohlen dies direkt am Strom angeschlossen zu lassen. Sobald man das Gerät einschaltet, kann man es auf die auserwählte Stelle halten und je nach Haut-, sowie Haarfarbe bestimmt das Gerät durch einen Hauttest die Stärke bzw. Intensitätsstufe des Lichts für die Haarentfernung. Falls diese zu stark ist, kann man ganz einfach durch eine Pfeiltaste die Intensitätsstufen zurück stellen. Die Behandlung selbst ist jedoch, bis auf ein kurzes Picksen, schmerzfrei. Die Stufen sind sehr verschieden und meist auch angenehm. Wenn man das Gerät nicht richtig auf die betroffene Stelle auflegt, leuchtet es nicht und der Klick für den Lichtimpuls kann nicht ausgelöst werden. Dies bereitete an Stellen, wie z.B. am Fuss ein wenig Mühe. Ansonsten hat es für jeden Bereich einen passenden Aufsatz dabei, welcher perfekt auf die dafür vorgesehene Stelle passt. Zudem kann das Gerät über Bluetooth mit der Lumea IPL App verbunden werden und die nächsten Behandlungen werden direkt per Push-Nachricht angezeigt. Zudem kann in der App auch ein Behandlungsprotokoll ausgefüllt werden, welche z. B. die Intensitätsstufen festhält. Dies empfand ich als grosser Pluspunkt, denn es erleichterte mir die Behandlungen sehr. Schon nach den ersten paar Ausführungen konnte ich ein klares Ergebnis sehen. Ich persönlich bin mit dem Philips Lumea 9000 BRI958/00 IPL-Haarentfernungsgerät vollumfänglich zufrieden und kann es jedem weiterempfehlen. Die Behandlungen sollten jedoch immer gewissenhaft zur vorgegebener Zeit ausgeführt werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.