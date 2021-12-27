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Lumea 9000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI950/00

4.3
| (794) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

3 Auszeichnungen

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*
Genießen Sie eine komfortable individuelle Behandlung mit der kabellosen Version der schnellsten Lumea IPL-Lösung. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Anleitungen in der Lumea IPL App sorgen für langanhaltend glatte Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 12 Monate haarfreie, glatte Haut*

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

  • Seidig glatte Haut für bis zu 6 Monate*

  • 2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht

  • Einzigartig geformte Körperaufsätze

  • Zur sicheren Verwendung zu Hause

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung

Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.3

von 5

794

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

27/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Dieses Gerät ist wirklich eine gute Investition.

Seit ich den Lumea verwende, habe ich viel weniger und dünnere Haare. Rasieren muss ich mich auch nur noch ganz selten. Was vorallem im Sommer super ist. Die Anwendung ist auch sehr einfach.

Vorteile

Viel Weniger, bis fast keine Haare mehr

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2021-06-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2021-06-27

02/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Bin zufrieden, einfache Bedienung Tolles App, erinnert dich immer dran..

Vorteile

Weniger Haare:))

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2021-08-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2021-08-02

23/05/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Anfängliche Skepsis

Habe monatelang über eine Anschaffung nachgedacht. Bei einer Sonderaktion habe ich letztlich zugeschlagen. Bereits nach der zweiten Behandlung habe ich überraschend gute Ergebnisse bemerkt. Also ich war sehr begeistert! Nach jeder weiteren Behandlung sind die Partien mehr und mehr haarfrei. Freue mich sehr darüber!

Vorteile

Einfache Handhabung, gute Ergebnisse

Nachteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2020-04-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea 9000 Series BRI950/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2020-04-23

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 86% weniger Haare im Unterschenkelbereich, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.

  3. * Bei Einhaltung des Behandlungsplans

  4. * * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.

  5. * * * Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die weltweite Philips Garantie von zwei Jahren.