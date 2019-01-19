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Rasierer mit 2 Scherfolien
Erweitertes Rasiersystem
1 Stunde Ladezeit + Schnellladung
6 Zubehörteile
Die flexiblen, geschwungenen Klingen sind 75 % effizienter als herkömmliche Ladyshave-Klingen*. Unter der Schutzfolie folgen sie Ihren Konturen für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten.
Der Multiflex-Scherkopf mit federnden Folien und flexiblem Gelenk hält bei jeder Bewegung optimalen Hautkontakt. Die 2 Scherfolien sorgen für ein noch glatteres Ergebnis.
Die komfortablen Softtouch-Polster an beiden Seiten des Scherkopfes sorgen für ein sanftes Gleiten und ein angenehmes Hautgefühl, insbesondere in kurvigen Bereichen.
Auszeichnungen
3.8
von 5
311
Bewertungen
Opelmonza
19/01/2019
Suisse
Meine Frau ist mit dem Rasierer sehr zufrieden !
- sehr gutes Gerät - sanft zur weiblichen Haut - rasiert gründlich und sauber - sehr angenehm bei der Anwendung Gekauft in einem Fachgeschäft in der CH
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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coasti
28/06/2018
Suisse
Super bei empfindlicher Haut
Der erste Rasierer der bei mir so gut wie keine Hautirritationen verursacht. Genial ist der Kleine Aufsatz, mein Favorit für die Bikinizone. Trocken finde ich die Rasur gründlicher als Nass. Manchmal habe ich das Gefühl der Rasierer schneidet nicht und ich brauche viel Zeitaufwand, aber schlussendlich ist dass Ergebnis dann genial.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nale
14/11/2016
Suisse
Bereue den Kauf nicht!
Dieses Produkt ist hervorragend. Habe lange gezögert dieses Produkt zu kaufen da ich mir unsicher war, jedoch bereue ich den Kauf nicht. Ich liebe dieses Gerät und würde es immer wieder kaufen. Es ist ideal auch für trockene Haut. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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