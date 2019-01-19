ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur
  • Eine tadellose und gründliche Rasur

SatinShave PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer

BRL180

3.8
| (311) Bewertungen

1 Auszeichnung

Eine tadellose und gründliche Rasur
Genießen Sie eine besonders gründliche und komfortable Rasur Ihrer Beine und Ihres Körpers. Unser fortschrittlichstes Rasiersystem sorgt für seidenglatte Haut ohne Hautirritationen. SatinShave Prestige – so sanft, dass Sie täglich rasieren könnten, aber so gründlich, dass das gar nicht nötig ist.
Alle Vorteile anzeigen

Unser fortschrittlichstes Rasiersystem

Eine tadellose und gründliche Rasur

  • Rasierer mit 2 Scherfolien

  • Erweitertes Rasiersystem

  • 1 Stunde Ladezeit + Schnellladung

  • 6 Zubehörteile

Unser fortschrittlichstes Rasiersystem für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten

Unser fortschrittlichstes Rasiersystem für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten

Die flexiblen, geschwungenen Klingen sind 75 % effizienter als herkömmliche Ladyshave-Klingen*. Unter der Schutzfolie folgen sie Ihren Konturen für unsere gründlichste Rasur aller Zeiten.

Multiflex-Scherkopf mit 2 Scherfolien für ein noch glatteres Ergebnis

Multiflex-Scherkopf mit 2 Scherfolien für ein noch glatteres Ergebnis

Der Multiflex-Scherkopf mit federnden Folien und flexiblem Gelenk hält bei jeder Bewegung optimalen Hautkontakt. Die 2 Scherfolien sorgen für ein noch glatteres Ergebnis.

Komfortable Softtouch-Polster für ein extrem weiches Hautgefühl

Komfortable Softtouch-Polster für ein extrem weiches Hautgefühl

Die komfortablen Softtouch-Polster an beiden Seiten des Scherkopfes sorgen für ein sanftes Gleiten und ein angenehmes Hautgefühl, insbesondere in kurvigen Bereichen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612378

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

311

Bewertungen

19/01/2019

Suisse

Suisse

Meine Frau ist mit dem Rasierer sehr zufrieden !

- sehr gutes Gerät - sanft zur weiblichen Haut - rasiert gründlich und sauber - sehr angenehm bei der Anwendung Gekauft in einem Fachgeschäft in der CH

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

28/06/2018

Suisse

Suisse

Super bei empfindlicher Haut

Der erste Rasierer der bei mir so gut wie keine Hautirritationen verursacht. Genial ist der Kleine Aufsatz, mein Favorit für die Bikinizone. Trocken finde ich die Rasur gründlicher als Nass. Manchmal habe ich das Gefühl der Rasierer schneidet nicht und ich brauche viel Zeitaufwand, aber schlussendlich ist dass Ergebnis dann genial.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

14/11/2016

Suisse

Suisse

Bereue den Kauf nicht!

Dieses Produkt ist hervorragend. Habe lange gezögert dieses Produkt zu kaufen da ich mir unsicher war, jedoch bereue ich den Kauf nicht. Ich liebe dieses Gerät und würde es immer wieder kaufen. Es ist ideal auch für trockene Haut. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Prestige BRL180 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.