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CP1788
Ein USB-Kabel zum Aufladen des Geräts
Ein USB-Kabel zum bequemen Aufladen Ihres Geräts über USB-Anschlüsse. Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
Schwarz
Kabellänge: 92 cm
2-polig
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.