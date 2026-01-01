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BRE708/00
Bis zu 4 Wochen lang ohne Haarentfernungsroutine.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kabelloser Epilierer, nass und trocken
Gesamtzeit
recurring payment
Damit können Sie auf Haarentfernungsroutinen verzichten. Kein Haarwuchs mehr: entfernt dreimal kürzere Haare als Wachs.
Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit für effiziente und sanfte Ergebnisse. ProGuide optimiert Ihren 75°-Epilierwinkel für beste Ergebnisse und hält Ihre Haut straff, um mehr Hautkomfort zu bieten. Das 360°-LED-Licht hilft Ihnen, mehr Haare zu erkennen und zu entfernen.
Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.
In der Dusche oder über dem Waschbecken – nass oder trocken epilieren – Sie entscheiden, was für Sie praktischer ist. Warmes Wasser entspannt Ihre Haut und macht die Behandlung angenehmer. Der Griff mit rutschfester Strukturierung verbessert die Griffigkeit in der Dusche.
Mit einer einzigen Ladung erhalten Sie 60 Minuten Akkulaufzeit. Keine Unterbrechungen. Kein Kabel hält Sie zurück – Sie erreichen mühelos jeden Bereich. Das neue Design verfügt über eine matte Oberfläche und eine rutschfeste Strukturierung für bessere Griffigkeit in der Dusche.
Ein einmaliger Kauf für viele Jahre.
Zubehör
Leistung
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Eigenschaften
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