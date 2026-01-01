Effizient und schnell. Beleuchten. Sehen. Erfassen.

Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.