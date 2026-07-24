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  • Gründliche Rasur. Zusätzlicher Hautschutz*
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Neu

Shaver series 5000XElektrischer Nass- und Trockenrasierer

XP521/03

4.4

| (237) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Gründliche Rasur. Zusätzlicher Hautschutz*

Gründliche Rasur mit zusätzlichem Hautschutz – Tag für Tag. Die Philips 5000X Serie mit Sensitive-Modus und SkinIQ Technologie hilft, Hautirritationen zu reduzieren und sorgt für eine angenehmere Rasur, besonders, wenn Ihre Haut besondere Pflege benötigt.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Mit SkinIQ Technologie

Gründliche Rasur. Zusätzlicher Hautschutz*

  • Power Adapt Sensor

  • SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung

  • Flexibler 360°-Scherkopf

Passt sich Ihrer Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Passt sich Ihrer Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Der intelligente Gesichtshaarsensor erkennt die Bartdichte 250-mal pro Sekunde und passt die Schneidleistung während der Rasur automatisch an. So genießen Sie eine mühelose, sanfte Rasur mit gleichbleibender Leistung über unterschiedliche Bartdichten hinweg.

30 % bessere Gleitfähigkeit auf der Haut**

30 % bessere Gleitfähigkeit auf der Haut**

Eine noch komfortablere Rasur: Die SkinGlide Schutzbeschichtung mit 250,000 Mikroperlen pro Quadratzentimeter verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um 30 %**. Dadurch werden Reibung und Hautirritationen minimiert.

Wechseln Sie für zusätzlichen Rasierkomfort in den Sensitive-Modus

Wechseln Sie für zusätzlichen Rasierkomfort in den Sensitive-Modus

Wählen Sie den Sensitive-Modus, wenn Ihre Haut besondere Pflege benötigt. Im Alltag sorgt er für eine angenehmere Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.4

von 5

237

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

24/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Rasierer

Schnelle saubere Rasur ohne Haut brennen und der Akku hält auch sehr lange die Reinigung des Rasierers ist auch sehr einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5006/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5006/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-23

16/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Preis- Leistungsverhätnis.

Sehr gute Rasierleistung. Liegt gut in der Hand. Lange Akkulaufzeit.

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-15

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-15

11/06/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Gute Funktion

Gutes Ergebnis bei der Trockenen Rasur,nur am Hals habe ich danach Irritationen

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-05-13

Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-05-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zur Philips S3000 Series