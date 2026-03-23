Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Nass oder trocken verwendbar
Für Beine, Körper und Bikinizone
Mehr als nur ein Epilierer
8 Aufsätze insgesamt
Damit können Sie auf Haarentfernungsroutinen verzichten. Kein Haarwuchs mehr: entfernt dreimal kürzere Haare als Wachs.
Der weltweit erste Epilierer mit ProGuide und 360°-Sichtbarkeit für effiziente und sanfte Ergebnisse. ProGuide optimiert Ihren 75°-Epilierwinkel für beste Ergebnisse und hält Ihre Haut straff, um mehr Hautkomfort zu bieten. Das 360°-LED-Licht hilft Ihnen, mehr Haare zu erkennen und zu entfernen.
Effiziente und schnelle Ergebnisse dank Double Action-Technologie. Erfasst selbst kürzeste Haare mit einer Keramikpinzette. Greift und entfernt auch Haare mit nur 0,5 mm Länge. Kein Druck erforderlich. Einfaches Gleiten. Das integrierte LED-Licht sorgt dafür, dass Sie keine Haare übersehen. In weniger als 6 Minuten sind Sie mit beiden Unterschenkeln fertig.
4.7
von 5
194
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Ellaisa7
23/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Guter Epilierer, schmerzfrei und schnell.
Ein wirklich gutes Produkt, das epilieren ist so gut wie schmerzfrei und geht wirklich schnell. Einziger Nachteil: eingewachsene Haare
Vorteile
Schnelligkeit und ziemlich schmerzfreie Methode
Nachteile
Eingewachsene Haare
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Leo.26
22/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Überzeugt durch Leistung, Komfort und Flexibilität
Ich nutze den Epilator nun seit einigen Wochen und bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket. Man merkt sofort, dass es sich um ein durchdachtes, modernes Gerät handelt. Besonders angenehm finde ich die flexible Anwendung: Sowohl trocken als auch unter der Dusche funktioniert der Epilierer einwandfrei. Gerade mit warmem Wasser ist die Anwendung für mich deutlich sanfter und komfortabler. Der Griff liegt sicher in der Hand und rutscht auch bei Nässe nicht – das gibt ein gutes Gefühl während der Anwendung. Die Leistung hat mich positiv überrascht. Selbst kürzere Haare werden zuverlässig erfasst, sodass man nicht erst lange warten muss. Ein kleines, aber sehr praktisches Detail ist dabei das integrierte Licht. Gerade bei feinen oder hellen Härchen hilft es enorm, nichts zu übersehen. Auch die Akkulaufzeit überzeugt – ich komme mit einer Ladung problemlos durch mehrere Anwendungen. Natürlich ist Epilieren nie völlig schmerzfrei, aber ich empfinde die Anwendung hier als vergleichsweise schonend, insbesondere bei Nutzung unter Wasser. Insgesamt ein hochwertiger und zuverlässiger Epilierer, der durch Leistung, Komfort und durchdachte Details überzeugt. Für mich eine klare Empfehlung!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Sasgold
19/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Gründlich und eine super Handhabung
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Series 8000. Besonders die Nass-Anwendung unter der Dusche macht das Epilieren deutlich angenehmer und schmerzfreier. Er erfasst auch sehr kurze Härchen zuverlässig. Das eingebaute Licht ist ein echter Gamechanger, da man so kein Haar übersieht. Klare Kaufempfehlung!
Vorteile
Breiter Epilierkopf, man braucht weniger Züge, was die Zeit verkürzt.
Nachteile
Lautstärke
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE708/00 Kabelloser Epilierer, nass und trocken verfasst
Im Vergleich zu Geräten ohne ProGuide.
mit 2 Jahren Garantie.