Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Epilator Series 9000 Kabelloser Epilierer, nass und trocken
Support
BRE719/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (6)
Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?
Wie kann ich den Kammaufsatz an meinem Philips Trimmer für die Bikinizone befestigen?
Kann ich meine Haut vor der Haarentfernung peelen?
Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Wie lade ich meinen Philips Epilierer?
SatinShave AdvancedScherfolie
HQ87 USB-Netzadapter
USB-Kabel
Lady Shaver Series 8000USB-Kabel
Mein Philips Epilierer lädt nicht
Mein Philips Epilierer funktioniert nicht
Mein Philips Epilierer entfernt die Haare nicht richtig
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter