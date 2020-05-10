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Für Beine, Körper, Gesicht und Füße
Keramikpinzetten erfassen feine Haare
7 Pflegeroutinen für Körper und Gesicht
+7 Zubehörteile+Gesichtsreiniger
Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung
4.1
von 5
608
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Lilli76
10/05/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Top produkt
Effektiv und einfach zu bedienen, mit allen wichtigen Zubehörteilen für den Körper.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gialumani
22/12/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Ergonomie fantastisch
Meine Frau ist begeistert von der Handhabung des Geräts. Die Ergonomie wurde ernst genommen. Perfekt, danke.
Vorteile
Tolle Ergonomie
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MissSophie
16/05/2018
Suisse
Teil der Aktion
Tolles Gerät mit Vielfalt an Funktionen
Der Satinelle Prestige Epilierer ist das erste Epiliergerät das ich benutze und ich bin hell begeistert davon. Zu Beginn ist das laute Geräusch etwas gewöhnungsbedürftig, umso sanfter fühlt sich jedoch das Epilieren an. Das Epilieren ist effizient und schmerzfrei und ich finde es toll dass man das Gerät auch unter der Dusche benutzen kann. Der Aufsatz zur Entfernung von Hornhaut bietet eine super tolle Zusatzfunktion des Gerätes. Die rotierende Scheibe entfern die Hornhaut sanft und gründlich und macht schöne Sommerfüsse!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE652/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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IF Design Award 2016
im Vergleich zu den eigenen Geräten der Tester. CLT-Test Deutschland N91
Verglichen mit der Make-up-Entfernung per Hand. Die Daten sind abrufbar.