Schöne glatte Haut

Speziell für Frauen entwickelt, um feinste Härchen an Oberlippe, Kinn, Wangen und Kieferpartie schonend zu entfernen. Dieses Beauty-Zubehör schneidet so nahe an der Haut, dass sowohl feine als auch dickere Härchen beseitigt werden. Wie bei anderen Haarentfernungsmethoden wächst das Haar nicht dicker, dichter oder dunkler nach.