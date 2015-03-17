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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT100A/00

3.8

| (41) Bewertungen

Ihre Musik immer bei sich

Kompaktheit für unterwegs trifft auf großartigen Sound und eine breite Palette an Farben. In Kombination mit integriertem kabellosen Bluetooth-Streaming ist der BT100 ideal für den stilbewussten Weltenbummler in uns.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre Musik immer bei sich

  • Bluetooth®

  • Integriertes Mikrofon für Anrufe

  • Akku

  • 2 W

Fortschrittliche Audioleistung in einem kompakten Design

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

41

Bewertungen

17/03/2015

Deutschland

Deutschland

Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil

Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

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21/11/2014

Deutschland

Deutschland

Super!!!

Super!!! Prima!!! Klasse!!! Vielen Dank!!! Ich rate für alle)))

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Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

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12/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Bluetooth Lautsprecher mit raumfüllenden Klang

Ich habe mir vor einer Woche den Philips Bluetooth-Lautsprecher BT100W/00 gekauft, da ich des Öfteren auch im Garten unkompliziert Musik hören möchte und mir der Klang meines Handys einfach zu schlecht ist. Bei der Suche nach einem geeigneten Lautsprecher stieß ich dann auf den von Philips und bin davon stark positiv überrascht. In diversen Elektromärkten habe ich früher diese Soundwürfel ausprobiert und mir war das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu schlecht. Sprich: Zu schlechter Klang für zu viel Geld. Die Verarbeitung des Lautsprechers ist spitze und er fühlt sich sehr wertig an. Der Lautsprecher ist durch ein Metallgitter geschützt. Bis auf AUX und USB-Büchse gibt es sonst keine Öffnungen. Mittels Schiebeschalter kann man zwischen AUX und Bluetooth-Eingang wählen. Die Lautstärke wird über den angeschlossenen Player geregelt. Das Koppeln via Bluetooth dauert keine 5 Sekunden. Sind Lautsprecher und Handy beide auf Bluetooth eingestellt erfolgt die Verbindung nach erstmaliger Kopplung automatisch. Die Soundwiedergabe ist für die Baugröße erstaunlich gut. Der Lautsprecher ist bei maximaler Lautstärke sehr laut und gibt die Musik klar und ohne Verzerrungen und Rauschen wieder. Der Bass wird auch kraftvoll wiedergeben, sodass eine sehr gute Klangtiefe gegeben ist. Neben der Musikwiedergabe, lässt sich der Lautsprecher auch für eine Telefonkonferenz nutzen, Mithilfe der Anruftaste lässt sich der Anruf annehmen oder ablehnen, Während des Telefonats dient ein eingebautes Mikrofon der Sprachaufzeichnung. Bei einem kurzen Test funktionierte dieses Feature einwandfrei. Der Akku hält die von Philips angegeben 8 Stunden locker durch (bei mir 10h), auch bei niedrigem Akku-Stand bleibt die Wiedergabe sauber. Geladen wird der Lautsprecher über Micro-USB. Das Laden dauert maximal 2 Stunden. Während des Ladens blinkt der Lautsprecher blau oder weiß, je nachdem, ob er auf Bluetooth oder auf OFF eingestellt ist. Nach kompletter Aufladung ist die Ladeleuchte aus. Insgesamt überzeugt mich der Lautsprecher vollkommen und ich kann jedem, der auf der Suche nach solch einem Gerät ist diesen empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT100W Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

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