Ich habe mir vor einer Woche den Philips Bluetooth-Lautsprecher BT100W/00 gekauft, da ich des Öfteren auch im Garten unkompliziert Musik hören möchte und mir der Klang meines Handys einfach zu schlecht ist. Bei der Suche nach einem geeigneten Lautsprecher stieß ich dann auf den von Philips und bin davon stark positiv überrascht. In diversen Elektromärkten habe ich früher diese Soundwürfel ausprobiert und mir war das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu schlecht. Sprich: Zu schlechter Klang für zu viel Geld. Die Verarbeitung des Lautsprechers ist spitze und er fühlt sich sehr wertig an. Der Lautsprecher ist durch ein Metallgitter geschützt. Bis auf AUX und USB-Büchse gibt es sonst keine Öffnungen. Mittels Schiebeschalter kann man zwischen AUX und Bluetooth-Eingang wählen. Die Lautstärke wird über den angeschlossenen Player geregelt. Das Koppeln via Bluetooth dauert keine 5 Sekunden. Sind Lautsprecher und Handy beide auf Bluetooth eingestellt erfolgt die Verbindung nach erstmaliger Kopplung automatisch. Die Soundwiedergabe ist für die Baugröße erstaunlich gut. Der Lautsprecher ist bei maximaler Lautstärke sehr laut und gibt die Musik klar und ohne Verzerrungen und Rauschen wieder. Der Bass wird auch kraftvoll wiedergeben, sodass eine sehr gute Klangtiefe gegeben ist. Neben der Musikwiedergabe, lässt sich der Lautsprecher auch für eine Telefonkonferenz nutzen, Mithilfe der Anruftaste lässt sich der Anruf annehmen oder ablehnen, Während des Telefonats dient ein eingebautes Mikrofon der Sprachaufzeichnung. Bei einem kurzen Test funktionierte dieses Feature einwandfrei. Der Akku hält die von Philips angegeben 8 Stunden locker durch (bei mir 10h), auch bei niedrigem Akku-Stand bleibt die Wiedergabe sauber. Geladen wird der Lautsprecher über Micro-USB. Das Laden dauert maximal 2 Stunden. Während des Ladens blinkt der Lautsprecher blau oder weiß, je nachdem, ob er auf Bluetooth oder auf OFF eingestellt ist. Nach kompletter Aufladung ist die Ladeleuchte aus. Insgesamt überzeugt mich der Lautsprecher vollkommen und ich kann jedem, der auf der Suche nach solch einem Gerät ist diesen empfehlen.