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Eingestellt
BT100B/00
Ihre Musik immer bei sich
Kompaktheit für unterwegs trifft auf großartigen Sound und eine breite Palette an Farben. In Kombination mit integriertem kabellosen Bluetooth-Streaming ist der BT100 ideal für den stilbewussten Weltenbummler in uns.
Bluetooth®
Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku
2 W
Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.
Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
3.8
von 5
41
Bewertungen
snoopy01
17/03/2015
Deutschland
Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil
Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Serega
21/11/2014
Deutschland
Super!!!
Super!!! Prima!!! Klasse!!! Vielen Dank!!! Ich rate für alle)))
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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AndyGe
12/06/2014
Deutschland
Sehr guter Bluetooth Lautsprecher mit raumfüllenden Klang
Ich habe mir vor einer Woche den Philips Bluetooth-Lautsprecher BT100W/00 gekauft, da ich des Öfteren auch im Garten unkompliziert Musik hören möchte und mir der Klang meines Handys einfach zu schlecht ist. Bei der Suche nach einem geeigneten Lautsprecher stieß ich dann auf den von Philips und bin davon stark positiv überrascht. In diversen Elektromärkten habe ich früher diese Soundwürfel ausprobiert und mir war das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu schlecht. Sprich: Zu schlechter Klang für zu viel Geld. Die Verarbeitung des Lautsprechers ist spitze und er fühlt sich sehr wertig an. Der Lautsprecher ist durch ein Metallgitter geschützt. Bis auf AUX und USB-Büchse gibt es sonst keine Öffnungen. Mittels Schiebeschalter kann man zwischen AUX und Bluetooth-Eingang wählen. Die Lautstärke wird über den angeschlossenen Player geregelt. Das Koppeln via Bluetooth dauert keine 5 Sekunden. Sind Lautsprecher und Handy beide auf Bluetooth eingestellt erfolgt die Verbindung nach erstmaliger Kopplung automatisch. Die Soundwiedergabe ist für die Baugröße erstaunlich gut. Der Lautsprecher ist bei maximaler Lautstärke sehr laut und gibt die Musik klar und ohne Verzerrungen und Rauschen wieder. Der Bass wird auch kraftvoll wiedergeben, sodass eine sehr gute Klangtiefe gegeben ist. Neben der Musikwiedergabe, lässt sich der Lautsprecher auch für eine Telefonkonferenz nutzen, Mithilfe der Anruftaste lässt sich der Anruf annehmen oder ablehnen, Während des Telefonats dient ein eingebautes Mikrofon der Sprachaufzeichnung. Bei einem kurzen Test funktionierte dieses Feature einwandfrei. Der Akku hält die von Philips angegeben 8 Stunden locker durch (bei mir 10h), auch bei niedrigem Akku-Stand bleibt die Wiedergabe sauber. Geladen wird der Lautsprecher über Micro-USB. Das Laden dauert maximal 2 Stunden. Während des Ladens blinkt der Lautsprecher blau oder weiß, je nachdem, ob er auf Bluetooth oder auf OFF eingestellt ist. Nach kompletter Aufladung ist die Ladeleuchte aus. Insgesamt überzeugt mich der Lautsprecher vollkommen und ich kann jedem, der auf der Suche nach solch einem Gerät ist diesen empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT100W Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst
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