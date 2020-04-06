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Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT150W/00

2

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Poolparty. Duschparty. Ihre Party.

Überall. Jederzeit. Dieser wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher vereint satte Bässe in einem winzigen Gehäuse und sorgt für einen überraschend kräftigen Sound. Sie erhalten acht Stunden Wiedergabezeit und einen Audio-Eingang. Ob Swimmingpool oder Dusche – lassen Sie Ihre Party steigen.

Alle Vorteile anzeigen

Poolparty. Duschparty. Ihre Party.

  • Bluetooth

  • Weiß

Bis zu 30 Minuten wasserdicht bis 1 m. IPX7-zertifiziert

Am Pool, am See, unter der Dusche. Dieser wasserdichte Lautsprecher mit IPX7-Zertifikat ist schwimmfähig und kann bis zu 30 Minuten in Wassertiefen von bis zu 1 m betrieben werden.

8 Stunden Wiedergabezeit. Laden über USB. Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 8 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.

Tasten am Lautsprecher für Wiedergabe und Lautstärke/Titel überspringen

Steuern Sie die Musik über die Tasten an der Seite des Lautsprechers. Drücken Sie die Wiedergabetaste einmal, um Musik abzuspielen. Wenn Sie Titel überspringen möchten, drücken Sie die Lautstärketasten zweimal. Das Lautsprechergitter verfügt über LED-Leuchten, die durchgehend blau leuchten oder in zufälliger Farbabfolge blinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT150W altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT150W altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-06

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