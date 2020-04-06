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Eingestellt
Poolparty. Duschparty. Ihre Party.
Überall. Jederzeit. Dieser wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher vereint satte Bässe in einem winzigen Gehäuse und sorgt für einen überraschend kräftigen Sound. Sie erhalten acht Stunden Wiedergabezeit und einen Audio-Eingang. Ob Swimmingpool oder Dusche – lassen Sie Ihre Party steigen.
Bluetooth
Weiß
Am Pool, am See, unter der Dusche. Dieser wasserdichte Lautsprecher mit IPX7-Zertifikat ist schwimmfähig und kann bis zu 30 Minuten in Wassertiefen von bis zu 1 m betrieben werden.
Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 8 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.
Steuern Sie die Musik über die Tasten an der Seite des Lautsprechers. Drücken Sie die Wiedergabetaste einmal, um Musik abzuspielen. Wenn Sie Titel überspringen möchten, drücken Sie die Lautstärketasten zweimal. Das Lautsprechergitter verfügt über LED-Leuchten, die durchgehend blau leuchten oder in zufälliger Farbabfolge blinken.
2.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT150W altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT150W altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-06