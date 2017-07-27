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Eingestellt
Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer
Dieser kabellose tragbare Lautsprecher ist robust und wasserfest und kann daher überall hin mitgenommen werden. Egal ob nach drinnen oder draußen, nach oben oder unten, bei Regen oder bei Sonnenschein – er ist äußerst widerstandsfähig und bietet kräftigen Sound.
Bluetooth®
Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.
Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.
4.4
von 5
21
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Klimmi1965
27/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Lautsprecher
Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem so kleinen Lautsprecher so viel Sound heraus kommt. Die maximale Lautstärke ist auch völlig ausreichend und je nach Zuspieler auch bis fast zum Ende Verzerrungsfrei. Die Spielzeit hängt von der Laustärke ab, aber 5 Std. die von Philips angegeben werden packt er ganz locker. Ich bin sehr zu Frieden und kann das kleine Ding bestens weiterempfehlen.
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Diese Bewertung wurde für BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst
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Aaron
06/01/2015
Deutschland
Solider Bluetooth Lautsprecher
Ich habe die Philips BT2200/00 Bluetooth Box jetzt seit 2 Wochen. Mitgeliefert zur Box wird lediglich ein USB-Ladekabel. Mehr benötigt man auch nicht. Die Box ist ca. 10,5 cm breit und ca. 7 cm hoch. Die Boxen selber sind von einer gelöcherten Metallschicht geschützt, aussenrum ist noch ein Kunstofframen. An der linken Seite ist ein Bedienfeld aus Gummi, mit einem An- / Ausknopf(Gleichzeitig Akkuanzeige), + Lautstärkeknopf, - Lautstärkeknopf und einer Bluetoothanzeige. Auf rechten Seite ist eine Gummischutzhülle, die man abziehen kann. Darunter befindet sich der der USB-Anschluss zum Akku laden und eine Audio-In Buchse um evtl. externe Geräte anzuschließen (was ich bis jetzt noch nicht genutzt haben, dafür habe ich mir ja Bluetooth zugelegt). Vor dem ersten Gebrauch muss man den Akku einmal vollständig aufladen, ich kann leider nicht sagen wie lange das dauert, da ich die Box einfach über Nacht habe Laden lassen, dies geschieht über das mitgelieferte USB-Kabel an einem PC oder an einem USB-Strom-Adapter den ich für solche Geräte sowieso zuhause habe. Als erstes habe ich versucht mein Handy mit der Box zu verbinden und bin nach der Anleitung gegangen. Box einschalten, Bluetooth am Handyeinschalten, Box im Handy suchen, Verbinden... Fertig. Kinderleicht und funktioniert immer wieder aufs neue so schnell, ich war positiv überrascht. Ich nutze die Box im moment noch ausschließlich beim Duschen, ich habe die Box in der Dusche stehen, sodass sie durchaus Wasserspritzer abbekommt, bis jetzt ohne Probleme (ca. 20 mal Benutzt). Vom Sound war ich ehrlich gesagt positiv überrascht. Die Box kann man ziemlich laut machen, zum mindest für die Größe der Box. Und die Soundqualität finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt ich nutze die Box zum Duschen und kann mir auch durchaus gut vorstellen die Box mit zum Grillen etc. nach draußen zu nehmen, dafür ist der Sound vollkommen ausreichend, man darf natürlich keinen satten Bass oder feinen Klang von so einer kleinen Box erwarten, genau das habe ich auch nicht, deshalb war ich positiv überrascht. Fazit: Wer eine Bluetooth-Box (vor allem Spritzwassergeschützt) sucht, ist mit der Philips BT2200/00 gut bedient. Ich denke zum Duschen und Grillen am See etc. ist die Box perfekt. Man muss nicht besonders vorsichtig sein, damit die Box keine Spritzer abkriegt, der Sound ist für solche Anlässe vollkommen Ausreichend und die Bedienung super einfach.
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RustyJD
23/07/2017
United Kingdom
Amazing sound
This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good
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Diese Bewertung wurde für BT2200B wireless portable speaker verfasst
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