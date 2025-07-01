Suchbegriffe

    • Schnelles und präzises Trimmen Schnelles und präzises Trimmen Schnelles und präzises Trimmen

      Beard Trimmer 3000 Series Bartpflege mit abgerundeten Klingen

      BT3617/15

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Für gleichmäßige und sanfte Ergebnisse

      • Entwickelt für eine komfortable, effektive Pflege
      • Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen
      • Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look
      • Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung
      • Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen
      Alle Vorteile ansehen

      Beard Trimmer 3000 Series Bartpflege mit abgerundeten Klingen

      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Bartpflege mit abgerundeten Klingen

      Schnelles und präzises Trimmen

      Geschwindigkeit und Komfort bei jedem Gebrauch. Unsere abgerundeten Spitzen bieten ein sanftes Trimmen, während die selbstschärfenden Klingen das Trimmen beschleunigen, indem Schnittbewegungen nicht mehr wiederholt werden müssen. Außerdem erhalten Sie mit 20 Längeneinstellungen genau die Präzision, die Sie sich wünschen.
      Entwickelt für eine komfortable, effektive Pflege

      Entwickelt für eine komfortable, effektive Pflege

      Die selbstschärfenden Klingen mit abgerundeten Spitzen sind sanft zur Haut und sorgen für ein angenehmeres Trimmen. Sie bleiben zudem so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

      Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

      Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

      Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 20 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

      Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

      Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

      Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.

      Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung

      Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung

      Da der Trimmer zu 100 % abwaschbar ist, können Sie ihn einfach unter fließendem Wasser abspülen und so Ihre Pflege noch einfacher machen.

      Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen

      Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen

      Unser ergonomischer Griff mit Rillen macht das Gerät einfach zu halten und zu bedienen, sodass Sie den Komfort und die Kontrolle haben, die Sie für einen perfekten Look benötigen.

      Dauerhaft leistungsstark von Anfang bis Ende

      Dauerhaft leistungsstark von Anfang bis Ende

      Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 60 Minuten für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.

      Aufmerksam bei jedem Schnitt

      Aufmerksam bei jedem Schnitt

      Die Anzeige informiert Sie umfassend über den Akkustatus und darüber, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. So sind Sie immer bereit für die nächste Pflege.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Komfort
        • USB-A (kein Adapter enthalten)
        • Reinigungsbürste

      • Leistung

        Akkulaufzeit
        60 Min.
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Ladezeit
        • 4 Stunden
        • USB-A-Ladeanschluss (5 V⎓ / ≥1 A)
        Batteriestatus
        Akkustandanzeige
        Verwendung
        Kabellos

      • Design

        Ausführung
        Anthrazit
        Handstück
        Ergonomischer Griff

      • Service

        Gewährleistung
        Bis zu 5 Jahre*

      • Benutzerfreundlichkeit

        Wartungsfrei
        Kein Klingenöl erforderlich
        Wasserfestigkeit
        Nass und trocken

      • Zusammenfassung

        Körperpartie
        Bart
        Werkzeuge und Zubehör
        2
        Längeneinstellungen
        0,5 bis 10 mm
        Präzisionsschritte
        20
        Lösung
        Trimmen

      • Stylingzubehör

        Trimmerklinge
        Selbstschärfende Klingen

      • Kämme

        Bart
        Kurz 0,5–10 mm

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Bewertungen

      • Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf
      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

