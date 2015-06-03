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Eingestellt
Bluetooth®
wiederaufladbarer Akku
2 W
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.
4.2
von 5
14
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Fabiisalzii
03/06/2015
Suisse
Guter bluetoothlautsprecher die nicht zu viel ausgeben wollen!
Schönes design,guter sound,relativ laut,lange akkulaufzeit (5-6h) und schnelles aufladen(ca.1-2h)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT50A wireless portable speaker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT50A wireless portable speaker verfasst
Ferre50
21/06/2018
België
Verifizierter Käufer
kleine gespierde
Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT50G draadloze draagbare luidspreker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT50G draadloze draagbare luidspreker verfasst
omaree
15/02/2018
España
Alta calidad.
Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente
Diese Bewertung wurde für BT50L Parlante portátil inalámbrico verfasst
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