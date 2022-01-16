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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Bis zu 5 Jahre Garantie
Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Swissi
16/01/2022
Suisse
Top Produkt
Ein sehr guter Beardtrimmer/Bardschneider für wenig Geld. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
26/10/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes und preiswertes Produkt
Liegt gut in der Hand. Schneidet präzise. Einstellung der Schnittlänge ist sehr einfach. Die Schnittlänge verstellt sich beim Arbeiten nicht von selbst wie bei anderen Produkten, Die Haare am Hinterkopf selbst schneiden ist allerdings immer noch schwierig!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Izz1
10/09/2020
Suisse
Teil der Aktion
Erstklassiger Rasierer
Ich habe den Rasierer in Rahmen eines Produkttestung bekommen. Der Rasierer tut was er soll. Die Reinigung ist sehr einfach. Einfach unter Wasser halten. Der Akku hält sehr lange und die Aufladung geht auch wirklich schnell. Die Größe lässt sich auch sehr leicht einstellen. Es sind zwei verschiedene Aufsätze dabei. Damit kann man spielend die richtige Größe einstellen. Perfekt für 3-Tage-Bärte und länger. Da ich viel auf Reisen bin, ist der Rasierer der perfekte Begleiter. Da er leicht und handlich ist. Für mich eine ganz klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Handlich. Leichtes Handling. Starker Akku.
Nachteile
Gibt es keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Bartschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.