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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT55B/00

3

| (1) Bewertung

Großer Sound in kompakter Form

Genießen Sie Ihr Leben mit Musik, die kabellos von einem kompakten, handlichen Lautsprecher gestreamt wird. Wählen Sie aus den trendigen Farben die passende für Ihren Style aus. Dank integriertem Akku können Sie die Musik überall hin und jederzeit mitnehmen.

Alle Vorteile anzeigen

Großer Sound in kompakter Form

  • Bluetooth®

  • wiederaufladbarer Akku

  • 2 W

Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe

Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe

Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

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13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Diese Bewertung wurde für BT55W Enceinte portable sans fil verfasst

Diese Bewertung wurde für BT55W Enceinte portable sans fil verfasst

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