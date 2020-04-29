Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Musik nonstop
Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.
10 W, 10 Stunden
Großer Bluetooth-Bereich
Wasserfest, staubdicht
Schnellladeoption
Normalerweise dauert es eine Weile, bis ein Lautsprecher aufgeladen ist. Der EverPlay bietet jedoch eine Schnellladeoption, mit der er dreimal schneller aufgeladen wird als mit einem normalen USB-Adapter. Verwende den Schnelllade-Adapter von Qualcomm (nicht im Lieferumfang enthalten), der normalerweise bei Android-Telefonen zum Einsatz kommt, um den Lautsprecher aufzuladen und Zeit zu sparen.
Der EverPlay Lautsprecher ist extrem robust und bietet Staubdichtheit, Stoßfestigkeit und Wasserfestigkeit. Staub kann die Funktion des Lautsprechers nicht beeinflussen. Außerdem ist er bis zu 1 Meter über einen Zeitraum von 30 Minuten wasserfest. Also ab damit unter die Dusche – auch Regen und ein kurzes Abtauchen sind kein Problem. Die Stoßfestigkeit wurde unter widrigsten Bedingungen in der sogenannten "Belastungskammer" geprüft und der Lautsprecher mal so richtig durchgeschüttelt. Simuliert wurde dabei eine Produktlebensdauer von 5 Jahren. Kein Problem für den EverPlay!
Endlich ein Bluetooth-Lautsprecher, der einfach und deutlich anzeigt, wie viel Akkuleistung noch verfügbar ist. Drücke beim EverPlay einfach auf die Einschalttaste, um zu sehen, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Només lo bo
29/04/2020
España
Verifizierter Käufer
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Vorteile
So. Disseny.
Nachteile
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Vorteile
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nachteile
de moment res
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-07