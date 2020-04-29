ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT6900P/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Musik nonstop

Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.

Alle Vorteile anzeigen

Musik nonstop

  • 10 W, 10 Stunden

  • Großer Bluetooth-Bereich

  • Wasserfest, staubdicht

  • Schnellladeoption

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und du kannst über den Lautsprecher sprechen.

USB-Kabel auch als Trageriemen verwendbar

Das Aufladen war noch nie so einfach. Wenn die Akkuleistung langsam abnimmt, kannst du einfach das USB-Kabel verwenden, das eine zusätzliche Funktion als Trageriemen hat. Verbinde es mit einer Stromquelle, oder befestige die Lautsprecher damit für einen leichten Transport an einer Tasche.

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m

Bewege dich unbeschwert mit deinem Smartphone ohne Musikunterbrechung. Der EverPlay Lautsprecher bietet eine unglaubliche Stabilität und eine weitreichende Bluetooth-Verbindung von bis zu 30 Metern. Das entspricht dem dreifachen Branchenstandard. Die Lautsprecher sind mit einer Empfindlichkeitsantenne und einem Funkfrequenzfilter ausgestattet, um Hintergrundstörungen zu minimieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Vorteile

So. Disseny.

Nachteile

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Vorteile

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Nachteile

de moment res

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-07

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.