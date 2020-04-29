Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Musik nonstop
Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.
10 W, 10 Stunden
Großer Bluetooth-Bereich
Wasserfest, staubdicht
Schnellladeoption
Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und du kannst über den Lautsprecher sprechen.
Das Aufladen war noch nie so einfach. Wenn die Akkuleistung langsam abnimmt, kannst du einfach das USB-Kabel verwenden, das eine zusätzliche Funktion als Trageriemen hat. Verbinde es mit einer Stromquelle, oder befestige die Lautsprecher damit für einen leichten Transport an einer Tasche.
Bewege dich unbeschwert mit deinem Smartphone ohne Musikunterbrechung. Der EverPlay Lautsprecher bietet eine unglaubliche Stabilität und eine weitreichende Bluetooth-Verbindung von bis zu 30 Metern. Das entspricht dem dreifachen Branchenstandard. Die Lautsprecher sind mit einer Empfindlichkeitsantenne und einem Funkfrequenzfilter ausgestattet, um Hintergrundstörungen zu minimieren.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Només lo bo
29/04/2020
España
Verifizierter Käufer
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Vorteile
So. Disseny.
Nachteile
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Vorteile
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nachteile
de moment res
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT6900A altavoz portátil inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-07