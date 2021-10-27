ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
  • Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

Eingestellt

Beardtrimmer series 7000Vakuum-Bartschneider

BT7201/15

3.8
| (1042) Bewertungen

1 Auszeichnung

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Integriertes Vakuum-System fängt bis zu 90 % der abgeschnittenen Haare* auf

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Metallklingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*

Garantiert mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System

Garantiert mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen

Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger 3-Tage-Bart in nur einem Zug.

Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen

Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen

Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612372

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

1042

Bewertungen

27/10/2021

Suisse

Suisse

tadelloser Barttrimmer

habe das Teil doch schon eine Weile im Einsatz und bin immer noch total begeistert

Vorteile

Akku hält recht lange und ganz feine Rasur/Trimmung

Nachteile

Haarkammer reinigen ist etwas filigran

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

10/05/2017

Suisse

Suisse

Tolles Rasurergebnis und erstaunlich leise!

Ich war zuerst skeptisch, da ich dachte, der Bartschneider wäre aufgrund des "Vakuum-Saugers" sehr laut. Dem ist jedoch nicht so. Die Lautstärke ist sehr angenehm. Das Rasurergebnis ist einwandfrei und nach dem Rasieren hat man kaum lästige Stoppeln im Waschbecken. Ich würde dieses Produkt jederzeit meinen Freunden empfehlen und wieder kaufen. Zudem sehr überzeugend finde ich, dass man die Bartlänge mittels Digitalanzeige einstellen kann. Bei anderen Rasieren hatte ich das Problem, dass ich während des Rasierens öfters diese Einstellung verstellt hatte. Dieses Produkt ist optimal designt, dass dies nicht geschieht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

09/05/2017

Suisse

Suisse

Gutes Gerät

Ich war froh überrascht von diesem Produkt. Der Bartschneider hat ein handliches Design und eine gute Akkulaufzeit. Der Motor ist sehr mächtig, vielleicht nur ein bisschen laut, aber kein Haar steht ihm im Weg. Die Zubehörteile helfen, die Verkleidung zu konturieren und das Gerät aufzuräumen. Ein gutes Gerät, insgesamt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. In Laborumgebung auf Haarmatten getestet