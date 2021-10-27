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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Metallklingen
80 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*
Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.
Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger 3-Tage-Bart in nur einem Zug.
Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.
Auszeichnungen
3.8
von 5
1042
Bewertungen
Waschteli
27/10/2021
Suisse
tadelloser Barttrimmer
habe das Teil doch schon eine Weile im Einsatz und bin immer noch total begeistert
Vorteile
Akku hält recht lange und ganz feine Rasur/Trimmung
Nachteile
Haarkammer reinigen ist etwas filigran
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
tomtom79
10/05/2017
Suisse
Teil der Aktion
Tolles Rasurergebnis und erstaunlich leise!
Ich war zuerst skeptisch, da ich dachte, der Bartschneider wäre aufgrund des "Vakuum-Saugers" sehr laut. Dem ist jedoch nicht so. Die Lautstärke ist sehr angenehm. Das Rasurergebnis ist einwandfrei und nach dem Rasieren hat man kaum lästige Stoppeln im Waschbecken. Ich würde dieses Produkt jederzeit meinen Freunden empfehlen und wieder kaufen. Zudem sehr überzeugend finde ich, dass man die Bartlänge mittels Digitalanzeige einstellen kann. Bei anderen Rasieren hatte ich das Problem, dass ich während des Rasierens öfters diese Einstellung verstellt hatte. Dieses Produkt ist optimal designt, dass dies nicht geschieht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
se725432
09/05/2017
Suisse
Teil der Aktion
Gutes Gerät
Ich war froh überrascht von diesem Produkt. Der Bartschneider hat ein handliches Design und eine gute Akkulaufzeit. Der Motor ist sehr mächtig, vielleicht nur ein bisschen laut, aber kein Haar steht ihm im Weg. Die Zubehörteile helfen, die Verkleidung zu konturieren und das Gerät aufzuräumen. Ein gutes Gerät, insgesamt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
In Laborumgebung auf Haarmatten getestet