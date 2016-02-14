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Eingestellt
Ultimative Präzision
Erleben Sie ein Höchstmaß an Kontrolle beim Schneiden der Konturen mit dem exklusiven Laser. Er ermöglicht Ihnen, sicher das gewünschte präzise und symmetrische Ergebnis zu erreichen.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,2 mm Präzisionseinstellung
Zweiseitiger Trimmer aus Metall
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
mit Laser Guide
Das einzigartige Lasersystem projiziert eine klare Linie aus Licht, damit Sie den Stil vor dem Trimmen festlegen können. Der Laser zeigt an, wo die Haare geschnitten werden, sodass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen.
Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das Zoom-Rad auf dem Griff, bis die gewünschte Länge angezeigt wird. Ihre gewählte Länge wird jetzt fest eingestellt für präzises und gleichmäßiges Trimmen.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten, leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei feinen Linien und Details vorgehen müssen.
4.0
von 5
162
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Waynee
14/02/2016
Suisse
Genau was ich gesucht habe
Schon lange war ich auf der Suche nach einem Bartschneider für einen perfekten 3 Tage Bart. Nun habe ich das perfekte Gerät gefunden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gulgul
23/11/2015
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Gerät
Hervorragender Trimmer Super Design Laser sieht cool aus ist aber eher ein Spielzeug. Gebrauch im Alltag Top
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Terramoto81
23/11/2015
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Gerät
Hervorragender Trimmer Super Design Laser sieht cool aus ist aber eher ein Spielzeug. Gebrauch im Alltag Top
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