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  • Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
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  • Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
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Beard trimmer 9000 PrestigeBartschneider

BT9810/15

4.4
| (399) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart
Der Philips BT9000 Prestige bietet dank des integrierten Kammaufsatzes aus Stahl unübertroffene Präzision und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse, unabhängig davon, wie viel Druck ausgeübt wird.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Der beste Trimmer von Philips

Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart

  • SteelPrecision Technologie

  • PowerAdapt Sensor

  • 3-stufige Akkuanzeige

Ultimative Präzision und gleichmäßige Ergebnisse

Ultimative Präzision und gleichmäßige Ergebnisse

Der Philips Bartschneider 9000 Prestige verfügt über die brandneue SteelPrecision Technologie, die aus einem integrierten Metallkamm und einer starken Schneideeinheit besteht. Dieses System biegt sich nicht wie ein Kunststoffkamm, egal wie viel Druck ausgeübt wird und liefert so immer die gleichmäßigsten und präzisesten Trimmergebnisse*.

Gleitet über die Haut für eine glatte Rasur

Gleitet über die Haut für eine glatte Rasur

Erhalten Sie bei Ihrer Rasur das gleichmäßigste Ergebnis. Dieser Bartschneider für Männer folgt stets den Konturen Ihres Gesichts und verfügt über eine Antireibungsbeschichtung, die es ermöglicht, mühelos und bequem über Ihre Haut zu gleiten.

Scharfe Klingen ganz aus Metall schneiden präzise ohne Ziepen

Scharfe Klingen ganz aus Metall schneiden präzise ohne Ziepen

Unsere Metallklingen bleiben dauerhaft scharf. Dank der speziellen Geometrie der Klingen schneidet der Bartschneider 9000 Prestige selbst dickes Haar, ohne daran zu ziehen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

399

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

27/11/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt!

Praktisch, multifunktional und robust. Gerne weiterzuempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst

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10/10/2021

Suisse

Suisse

Tolles Produkt

Im Rahmen eines Produkttests durfte ich den Philips Beard Trimmer und OneBlade kostenlos testen. Philips nimmt keinen Einfluss auf meine Bewertung. Das Bartschneideset von Philips überzeugt optisch sowie auch durch eine qualitative Verarbeitung. Den Bart-Trimmer benutze ich nahe zu täglich und bin begeistert wie präzise und gleichmässig er schneidet. Zudem sind mittels einem Drehrad die verschiedenen Länge einfach und gut einstellbar. Die Lautstärke ist ok. Erwähnenswert ist die langanhaltende Akkuleistung. Den OneBlade verwende ich überwiegend für Konturen und kleine Nachbesserung - echt klasse! Insgesamt ein wirklich tolles Set mit zusätzlichen Reisenetui!

Vorteile

Präzise Rasur, Leistung, Handhabung, Design und Akkulaufzeit

Nachteile

Gewicht

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst

08/10/2021

Suisse

Suisse

Das Produkt für jeden Mann.

Ich durfte den Bartschneider BT9000 als Produktetest verwenden und ausprobieren. Das Produkt besteht aus einem Trockenbartschneider und einem für nasse Rasur. Der Bartschneider hat mich mit der guten hochwertigen Verarbeitung überzeugt. Die Länge kann problemlos eingestellt werden und bietet für jeden Schnitt die Passende Trimmlänge. Somit braucht man auch auf Reisen nur ein kleines Etui mit dem Bartschneider mitzunehmen. Der Akku hält sehr lange und braucht nur eine kurze Zeit zur Vollladung. Die Reinigung ist auch sehr einfach und unkompliziert. Bei dem Nassrasierer muss, wie bei allen Nassrasierer die Klinge nach einiger Zeit ausgewechselt werden. Jedoch wird beim Produkt einen praktischen Verschluss mitgeliefert, der die Klinge beim Nichtbenutzung Schützt. Mich persönlich hat der Bartschneider BT9000 überzeugt und kann ihn nur weiterempfehlen.

Vorteile

Viele Trimmlängen, Handlich, gute Verarbeitung, kompakt

Nachteile

Beim Nassrasierer müssen Klingen bei häufigen verwenden ersetzt werden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf objektiven Tests zur Gleichmäßigkeit (mit Nahaufnahmen) in seiner Preisklasse, von einer Drittagentur durchgeführt