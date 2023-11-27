Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
SteelPrecision Technologie
PowerAdapt Sensor
3-stufige Akkuanzeige
Der Philips Bartschneider 9000 Prestige verfügt über die brandneue SteelPrecision Technologie, die aus einem integrierten Metallkamm und einer starken Schneideeinheit besteht. Dieses System biegt sich nicht wie ein Kunststoffkamm, egal wie viel Druck ausgeübt wird und liefert so immer die gleichmäßigsten und präzisesten Trimmergebnisse*.
Erhalten Sie bei Ihrer Rasur das gleichmäßigste Ergebnis. Dieser Bartschneider für Männer folgt stets den Konturen Ihres Gesichts und verfügt über eine Antireibungsbeschichtung, die es ermöglicht, mühelos und bequem über Ihre Haut zu gleiten.
Unsere Metallklingen bleiben dauerhaft scharf. Dank der speziellen Geometrie der Klingen schneidet der Bartschneider 9000 Prestige selbst dickes Haar, ohne daran zu ziehen.
4.4
von 5
399
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
?!?!
27/11/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt!
Praktisch, multifunktional und robust. Gerne weiterzuempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bartschneider verfasst
Sätsch
10/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Tolles Produkt
Im Rahmen eines Produkttests durfte ich den Philips Beard Trimmer und OneBlade kostenlos testen. Philips nimmt keinen Einfluss auf meine Bewertung. Das Bartschneideset von Philips überzeugt optisch sowie auch durch eine qualitative Verarbeitung. Den Bart-Trimmer benutze ich nahe zu täglich und bin begeistert wie präzise und gleichmässig er schneidet. Zudem sind mittels einem Drehrad die verschiedenen Länge einfach und gut einstellbar. Die Lautstärke ist ok. Erwähnenswert ist die langanhaltende Akkuleistung. Den OneBlade verwende ich überwiegend für Konturen und kleine Nachbesserung - echt klasse! Insgesamt ein wirklich tolles Set mit zusätzlichen Reisenetui!
Vorteile
Präzise Rasur, Leistung, Handhabung, Design und Akkulaufzeit
Nachteile
Gewicht
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Löwenbart
08/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Das Produkt für jeden Mann.
Ich durfte den Bartschneider BT9000 als Produktetest verwenden und ausprobieren. Das Produkt besteht aus einem Trockenbartschneider und einem für nasse Rasur. Der Bartschneider hat mich mit der guten hochwertigen Verarbeitung überzeugt. Die Länge kann problemlos eingestellt werden und bietet für jeden Schnitt die Passende Trimmlänge. Somit braucht man auch auf Reisen nur ein kleines Etui mit dem Bartschneider mitzunehmen. Der Akku hält sehr lange und braucht nur eine kurze Zeit zur Vollladung. Die Reinigung ist auch sehr einfach und unkompliziert. Bei dem Nassrasierer muss, wie bei allen Nassrasierer die Klinge nach einiger Zeit ausgewechselt werden. Jedoch wird beim Produkt einen praktischen Verschluss mitgeliefert, der die Klinge beim Nichtbenutzung Schützt. Mich persönlich hat der Bartschneider BT9000 überzeugt und kann ihn nur weiterempfehlen.
Vorteile
Viele Trimmlängen, Handlich, gute Verarbeitung, kompakt
Nachteile
Beim Nassrasierer müssen Klingen bei häufigen verwenden ersetzt werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Bartschneider verfasst
Basierend auf objektiven Tests zur Gleichmäßigkeit (mit Nahaufnahmen) in seiner Preisklasse, von einer Drittagentur durchgeführt