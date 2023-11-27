Ich habe dieses Produkt im Rahmen eines Produkttest erhalten und versuche, eine möglichst objektive Bewertung dazu abzugeben. Den Barttrimmer benutze ich praktisch täglich und - das nehme ich gerne vorweg - ich bin wirklich sehr zufrieden damit! Der Akku hält lange. Obwohl ich ihn sicher schon 10 bis 12 Mal benutzt habe, zeigt die Akkuanzeige - sehr praktisch! - immer noch drei von drei Strichen an. Es ist also kein Problem, den Trimmer vor dem 14-Tage-Urlaub noch ein letztes Mal zu laden und das Ladegerät dann mit gutem Gewissen daheim zu lassen. Absolut top. Der Trimmer rasiert recht sauber und ohne Zupfen oder ähnliches, ich habe aber das Gefühl, das mein vorheriger Trimmer noch etwas sauberere Ergebnisse lieferte. Aber da befinden wir uns schon sehr in den Details. Begeistert bin ich vom mitgelieferten OneBlade-Rasierer, den man für die Konturen verwenden kann. Dieser zaubert wirklich fantastische Ergebnisse und haut alles weg, was ihm in die Quere kommt. Sehr praktisch finde ich, dass die verschiedenen Trimmstufen mittels Rädchen eingestellt werden können, ohne immer wieder der Aufsatz gewechselt werden muss (Ausnahme: wenn man den Aufsatz für +1 cm braucht...). Der Barttrimmer liegt wirklich gut in der Hand und ist im Vergleich zu anderen Trimmern recht leise. In einigen anderen Bewertungen habe ich gelesen, dass der Trimmer als etwas schwer beurteilt wird. Dass der Barttrimmer doch ziemlich Gewicht hat, das ist wirklich so. Für mich ist das in diesem Fall eindeutig auch ein Zeichen einer qualitätsvollen Verarbeitung. Praktisch ist das mitgelieferte Etui, in dem sich der Barttrimmer verstauen lässt. Der OneBlade-Rasierer hat dort aber leider keinen Platz, was ich etwas schade finde, wird doch das Produkt mit OneBlade geliefert.