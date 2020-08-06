Leuk design. Compact. Goed geluid. De mogelijkheid tot instellen van de geluidsweergave is beperkt maar voldoende. De CD speler werkt uitstekend. De USB aansluiting werkt niet met mijn oudere iPhone 6. Hopelijk wel met een nieuwer model. Daarentegen werkt de Bluetooth mogelijkheid meer dan uitstekend en mis ik de de USB niet. Hoewel bijkomstig; handig is dat Bluetooth ook bediend kan worden met de Apple watch. Dit als de afstandsbediening of telefoon meer dan een armslengte weg ligt. De display zou wat moderner en duidelijker kunnen. Verder gaat het switchen naar kanalen en functies wat traag. De afstandbediening is wat klein. Ik moet goed kijken waar ik m'n vingers plaats. Een algemeen probleem is de DAB ontvangst. De bijgeleverde antennedraad werkt voor FM, maar in mijn geval niet voor DAB. De aanschaf van een DAB sprietantenne gaf enige verbetering maar de DAB ontvangst blijft zeer beperkt. Als het werkt heb je een kristalhelder geluid. Als het werkt ! In FM is het geluid uitstekend, en voor de gemiddelde huiskamer ruim voldoende. Mocht je een concert op volle sterkte willen horen dan is een zwaardere set beter. Misschien is het mogelijk dat Philips als optie een passende DAB antenne kan leveren mét advies.