ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

Mini-Stereoanlage

BTB2570/12

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Mehr Power für Ihre Musik

Entdecken Sie Ihre Lieblingsalben neu. Dieses schlanke Microsystem bietet Ihnen mit 70 W satten Sound für noch mehr Freunde an Ihrer Musik – ob von klassischen CDs oder Ihren neuesten Wiedergabelisten. Bassreflexlautsprecher verbessern den Klang mit intensiven tiefen Tönen.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr Power für Ihre Musik

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • DAB+

70 W maximale Ausgangsleistung

USB. Schließen Sie Musikgeräte sofort an.

2-Wege-Bassreflexlautsprecher. Satte, tiefe Bässe

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Vorteile

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Nachteile

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mikromusiksystem verfasst

Datum der Verwendung 2020-07-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mikromusiksystem verfasst

Datum der Verwendung 2020-07-21

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Vorteile

Gute Bedienung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTB2570 Mini-Stereoanlage verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-07

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.