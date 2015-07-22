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Eingestellt
BTM2280/12
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zu Hause. Dieses Philips Micro-Musiksystem verfügt über USB Direct und einen Audio-Eingang. Und auch per kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht es Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.
Bluetooth®
20 W
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.
3.2
von 5
32
Bewertungen
Fani
22/07/2015
België
Verifizierter Käufer
Très bon rapport qualité prix
Très bel effet dans un interieur épuré. Sobre et passe partout.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst
jarosell
05/07/2016
España
Verifizierter Käufer
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microcadena verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microcadena verfasst
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst