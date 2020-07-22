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Eingestellt
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, UKW
USB-Anschluss zum Laden
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
3.9
von 5
29
Bewertungen
koelnerfc_07
22/07/2020
Deutschland
Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP
Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.
Vorteile
Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos
Nachteile
(Kein Audio-Ausgang)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2310 Mini-Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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NicoleJesse
09/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat ein super klang
Ich bin sehr zufrieden und sie ist super vom klang und sehr platzsparend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM2310 Mini-Stereoanlage verfasst
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Delycache
13/01/2017
Deutschland
Top!
Eine super Kompaktanlage, die alle Grundfunktionen bietet und zum günstigen Preis zu bekommen ist!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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