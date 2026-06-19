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Eingestellt

Philips FidelioMini Stereoanlage

BTM8010/12

Genießen Sie kabellos Musik mit Bluetooth®

Geben Sie CDs oder Radio wieder, oder übertragen Sie mit diesem Philips Fidelio Musiksystem Inhalte kabellos von Geräten. Bluetooth® aptX bietet hochwertigen Sound, während NFC automatisch und sofort eine Verbindung zu Geräten herstellt. Genießen Sie auch die Leistung von wOOx.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Genießen Sie kabellos Musik mit Bluetooth®

  • Bluetooth® aptX und NFC

  • Befestigung an Schreibtisch oder Wand

  • CD, USB, UKW

  • Max. 40 W

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Technische Daten

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