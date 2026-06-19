Frisch gefiltertes Wasser für ein volleres Kaffeearoma

Wasser ist eine entscheidende Zutat bei jedem Espresso – für einen optimalen Geschmack sollte dieses professionell gefiltert werden. Aus diesem Grund können alle Saeco Espressomaschinen optional mit dem innovativen INTENZA+ Wasserfilter ausgestattet werden, den wir in Zusammenarbeit mit BRITA, der weltweiten Nummer 1 für Wasserfilter im Haushalt, entwickelt haben. Stellen Sie ihn einfach auf den Härtegrad Ihres Ortes ein, und überlassen Sie dieser modernen Technologie den Rest. Das Ergebnis? Ideale Wasserbeschaffenheit für Espresso mit intensivem Aroma.