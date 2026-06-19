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Eingestellt
CA6702/00
SM6580/00
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EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
für Saeco Espressomaschinen
Verbessert den Kaffeegeschmack
Schützt vor Kalkablagerungen
Alle 2 Monate austauschen
Wasser ist eine entscheidende Zutat bei jedem Espresso – für einen optimalen Geschmack sollte dieses professionell gefiltert werden. Aus diesem Grund können alle Saeco Espressomaschinen optional mit dem innovativen INTENZA+ Wasserfilter ausgestattet werden, den wir in Zusammenarbeit mit BRITA, der weltweiten Nummer 1 für Wasserfilter im Haushalt, entwickelt haben. Stellen Sie ihn einfach auf den Härtegrad Ihres Ortes ein, und überlassen Sie dieser modernen Technologie den Rest. Das Ergebnis? Ideale Wasserbeschaffenheit für Espresso mit intensivem Aroma.
Die Wasserfiltereinstellungen können auf die Härte Ihres Wassers eingestellt werden. Drehen Sie einfach den Einstellungsring des Intenza+ Wasserfilters. Stellen Sie ihn auf A für Gebiete mit weichem Wasser, B für mittlere Wasserhärte (Werkseinstellung) oder C für hartes Wasser ein. Dies ermöglicht einen idealen Kalkschutz und den besten Geschmack.
Der Wasserfilter sorgt für eine konstante Brühtemperatur und einen konsistenten Druck während des Brühvorgangs, wodurch die Leistung des Kaffeevollautomaten verbessert wird.
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