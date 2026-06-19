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  • Hervorragende Wasserqualität für noch köstlicheren Kaffee
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Eingestellt

Philips SaecoBrita Intenza+ Wasserfilterkartusche

CA6702/00

Hervorragende Wasserqualität für noch köstlicheren Kaffee
Die innovativen Wasserfilterkartuschen BRITA INTENZA+ wurden speziell entwickelt, um Ihre wertvolle Philips Saeco Espressomaschine vor Kalk zu schützen. Sie filtern das Wasser und verstärken das Aroma und den puren Geschmack des Kaffees.
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Frisch gefiltertes Wasser für ein intensives Aroma

Hervorragende Wasserqualität für noch köstlicheren Kaffee

  • für Saeco Espressomaschinen

  • Verbessert den Kaffeegeschmack

  • Schützt vor Kalkablagerungen

  • Alle 2 Monate austauschen

Frisch gefiltertes Wasser für ein volleres Kaffeearoma

Frisch gefiltertes Wasser für ein volleres Kaffeearoma

Wasser ist eine entscheidende Zutat bei jedem Espresso – für einen optimalen Geschmack sollte dieses professionell gefiltert werden. Aus diesem Grund können alle Saeco Espressomaschinen optional mit dem innovativen INTENZA+ Wasserfilter ausgestattet werden, den wir in Zusammenarbeit mit BRITA, der weltweiten Nummer 1 für Wasserfilter im Haushalt, entwickelt haben. Stellen Sie ihn einfach auf den Härtegrad Ihres Ortes ein, und überlassen Sie dieser modernen Technologie den Rest. Das Ergebnis? Ideale Wasserbeschaffenheit für Espresso mit intensivem Aroma.

Verstellbare Wasserfiltereinstellungen

Verstellbare Wasserfiltereinstellungen

Die Wasserfiltereinstellungen können auf die Härte Ihres Wassers eingestellt werden. Drehen Sie einfach den Einstellungsring des Intenza+ Wasserfilters. Stellen Sie ihn auf A für Gebiete mit weichem Wasser, B für mittlere Wasserhärte (Werkseinstellung) oder C für hartes Wasser ein. Dies ermöglicht einen idealen Kalkschutz und den besten Geschmack.

Effizienterer Brühvorgang

Effizienterer Brühvorgang

Der Wasserfilter sorgt für eine konstante Brühtemperatur und einen konsistenten Druck während des Brühvorgangs, wodurch die Leistung des Kaffeevollautomaten verbessert wird.

Technische Daten

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