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Eingestellt

SaecoKaffeefettlöser-Tabletten

CA6704/60

4.5
| (20) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Echter italienischer Espresso
Die Saeco Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen Kaffeefett und Fett perfekt in der Brüheinheit von Espressomaschinen.
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Hält die Brüheinheit Ihrer Saeco sauber

Echter italienischer Espresso

  • für Saeco Espressomaschinen

  • für 6 Anwendungen

  • Lebensdauer der Maschine verlängern

  • Monatlich verwenden

Schützt Espressomaschinen gegen Verstopfungen von Kaffeeresten

Die Saeco Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die optimale Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.

Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.

Behält den Kaffeegeschmack bei

Behält den Kaffeegeschmack bei

Eine regelmäßige Wartung sichert besten Geschmack und volles Aroma von Ihrer Saeco Espressomaschine.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

20

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

13/07/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Macht das was es soll

Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst

14/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Leicht in der Anwendung und glaube, dass die Reinigung gut ist. Kann ja nicht IN die Maschine schauen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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23/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super zufrieden

Bis jetzt bin ich zufrieden und hoffe dass dies auch so bleibt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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