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Eingestellt
SM6580/00
SM6585/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8785/00
EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
für Saeco Espressomaschinen
für 6 Anwendungen
Lebensdauer der Maschine verlängern
Monatlich verwenden
Die Saeco Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die optimale Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
Eine regelmäßige Wartung sichert besten Geschmack und volles Aroma von Ihrer Saeco Espressomaschine.
4.5
von 5
20
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Jünther
13/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Macht das was es soll
Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schlumpf 01
14/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Leicht in der Anwendung und glaube, dass die Reinigung gut ist. Kann ja nicht IN die Maschine schauen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Werner 57
23/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super zufrieden
Bis jetzt bin ich zufrieden und hoffe dass dies auch so bleibt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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