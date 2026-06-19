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  • Reinigt den Milchkreislauf optimal
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Eingestellt

SaecoPflegezubehör

CA6705/60

Reinigt den Milchkreislauf optimal
Mit dem Saeco Reiniger für den Milchkreislauf können Sie den Milchkreislauf Ihrer Espressomaschine oder Ihres Milchaufschäumers reinigen. Er garantiert eine effektive Entfernung von Milchresten bei allen Komponenten. Wir empfehlen, dass Sie diesen Zyklus mindestens einmal pro Monat durchführen.
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Hält Milchschläuche hygienisch und sauber

Reinigt den Milchkreislauf optimal

  • Reiniger für den Milchkreislauf

Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände

Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände

Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer des Milchaufschäumers

Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer aller Milchaufschäumteile (z. B. Schläuche, Cappuccinatore, Panarello).

Verbessere den Geschmack deiner Kaffeespezialität

Verbessere den Geschmack deiner Kaffeespezialität

Dank des Reinigers für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.

Technische Daten

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