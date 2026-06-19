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Eingestellt
CA6705/60
SM6580/00
SM6585/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8785/00
EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
Reiniger für den Milchkreislauf
Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände
Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer aller Milchaufschäumteile (z. B. Schläuche, Cappuccinatore, Panarello).
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
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