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Eingestellt
CA6801/00
Der original italienische Cappuccinatore für Ihre Saeco
Mit dem Cappuccinatore CA6801/00 kann Ihre Saeco Espressomaschine Kaffeespezialitäten mit aufgeschäumter Milch automatisch zubereiten!
für Saeco Espressomaschinen
Mit dem neuen Cappuccinatore für Ihre Saeco Espressomaschine wird Ihr Zuhause zum Cafè! Die Milch wird aus dem Milchkrug bzw. der Milchpackung gesogen, mit Luft gemischt und als Milchschaum in Ihre Tasse ausgegeben. Jetzt fehlt nur noch ein köstlicher Espresso, und Sie können Ihren Cappuccino oder Latte Macchiato ungestört genießen!
Für einfache Handhabung
Das Gerät ist nicht nur einfach zu bedienen sondern auch kinderleicht in der Pflege! Nachdem Sie Ihren Milchschaum zubereitet haben, müssen Sie die Teile nur zerlegt in die Spülmaschine geben – fertig!
2.0
von 5
3
Bewertungen
kroos
23/01/2014
Nederland
Werkt goed op de laatste modellen
Melk opschuimen met het stoompijpje was echt een gedoe. Gelukkig dit ding kunnen krijgen voor mijn Syntia. Je vervangt het stoompijpje in zijn geheel door deze 'Cappuccinatore'. De werking is goed, kan de melk netjes opschuimen. Het schuim kan nog wel iets fijner, maar dit is ook afhankelijk van de melk die je gebruikt. Alleen de prijs is veel te hoog voor wat feitelijk een stuk rubber is.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Analena
15/03/2013
Deutschland
Es gelingt nicht einen annähernd guten Schaum herzustellen
Unser Versuch mit vielen Milchmarken einen guten Schaum herzustellen misslang. Zumindest der Cappuccinatore, den wir kauften, ist sein Geld nicht wert.
Diese Bewertung wurde für CA6801/00 Cappuccinatore (Milchaufschäumer) verfasst
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Ton56
25/09/2013
Nederland
Waardeloos !
"Maak uw Saeco espressomachine geschikt voor specialiteiten met automatische schuimlaag ....." Nou, op onze Saeco Vienna doet de cappuccinatore het helemaal niet. Het slangetje pruttelt een beetje in de melk, maar melk opzuigen en schuim maken, ho maar. Op een andere espresso-machine geprobeerd, maar hier hetzelfde verhaal. Werkt misschien op de nieuwste Saeco apparaten, maar op de oudere modellen niet. Jammer, weggegooid geld.
Diese Bewertung wurde für CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer) verfasst
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