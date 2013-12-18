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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM102BL/00

3.4

| (16) Bewertungen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.

Alle Vorteile anzeigen

Erinnerungen in HD-Qualität genießen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Extralange Akkulaufzeit für mehr Aufnahmen

Filmbearbeitungssoftware für individuelle Videos

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB (16 Std.) HD-Videos

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB (16 Std.) HD-Videos

Dank des MicroSD-Kartensteckplatzes am Philips Camcorder können Sie so viele Aufnahmen machen, wie Sie möchten. Die MicroSD-Karte ist zwar klein, aber sie bietet eine hohe Speicherkapazität und speichert alle Ihre Videos und Fotos. Aufgrund der geringen Größe können Sie ganz leicht ein paar mehr für unterwegs mitnehmen. Der Kartensteckplatz am Camcorder eignet sich für alle Universal-MicroSD-Karten, sodass Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erweitern und somit bis zu 16 Stunden Videos in HD aufnehmen können. Legen Sie einfach los.

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3.4

von 5

16

Bewertungen

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102BL Videocámara de alta definición verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM102BL Videocámara de alta definición verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

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Diese Bewertung wurde für CAM102BL HD-camcorder verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM102BL HD-camcorder verfasst

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

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Diese Bewertung wurde für CAM102BL HD-camcorder verfasst

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