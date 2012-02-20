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Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.
Die besten Momente im Leben kommen häufig überraschend. Mit der 3 Sek. Vorab-Aufnahme können Sie diese jedoch selbst dann auf Video festhalten, wenn Sie die Taste ein paar Sekunden zu spät drücken. Wenn die Funktion aktiviert ist, beginnt der Camcorder drei Sekunden bevor Sie die Aufnahmetaste drücken automatisch mit der Aufzeichnung. Mit diesem permanenten Puffer entgehen Ihnen nie wieder wertvolle Filmmomente.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.2
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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biwifa
24/03/2012
Danmark
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14/01/2012
Nederland
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