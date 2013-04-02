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Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.
Dank des MicroSD-Kartensteckplatzes am Philips Camcorder können Sie so viele Aufnahmen machen, wie Sie möchten. Die MicroSD-Karte ist zwar klein, aber sie bietet eine hohe Speicherkapazität und speichert alle Ihre Videos und Fotos. Aufgrund der geringen Größe können Sie ganz leicht ein paar mehr für unterwegs mitnehmen. Der Kartensteckplatz am Camcorder eignet sich für alle Universal-MicroSD-Karten, sodass Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erweitern und somit bis zu 16 Stunden Videos in HD aufnehmen können. Legen Sie einfach los.
Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
3.6
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM102SB HD camcorder verfasst
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mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
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Diese Bewertung wurde für CAM102SB Videocamera HD verfasst
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pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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