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Arrêté
CAM102SB/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.
Tournez toutes les vidéos que vous voulez grâce au logement pour carte Micro SD du caméscope Philips. Petites en taille mais d'une grande capacité, les cartes Micro SD conservent toutes vos vidéos et photos en toute sécurité. Grâce à leur taille réduite, vous pouvez en transporter plusieurs avec vous sans aucun souci. Le logement pour carte du caméscope est compatible avec toutes les cartes Micro SD universelles, ce qui vous permet d'augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go, soit 16 heures de vidéo HD. Filmez en toute liberté.
Réalisez et visionnez des vidéos en qualité Full HD (Full HD 1080p). « 1080 » indique la résolution d'affichage, c'est-à-dire le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 1080p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, la caméra utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : le H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des résultats ultra-réalistes.
3.6
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102SB HD camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102SB Videocamera HD
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pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102SB Videocamera HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102SB Videocamera HD