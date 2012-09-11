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Eingestellt
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110SL HD-camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110SL Caméra HD verfasst
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