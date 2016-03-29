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Eingestellt
CE132/12
Erleben Sie Live-Musik im Auto
Der Philips CE132 lässt Sie im Auto problemlos Musik von mehreren Quellen wie USB, SDHC und tragbaren MP3-Playern genießen. Das System bietet eine abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz und Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound unterwegs.
USB/SDHC
Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.
Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses, der Höhen und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses, der Höhen und der Lautstärke auf Werte über den ursprünglichen Maximalwerten. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.1
von 5
9
Bewertungen
crack
29/03/2016
España
ningun problema a destacar
funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.
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jca67
20/06/2012
España
buena prestaciones
Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material
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dacupacruz
18/12/2015
España
compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD
Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..
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