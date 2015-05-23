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Eingestellt
Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto
Der Philips CED1900BT bietet ein 15,7 cm (6,2") Farbdisplay zur Video- und Fotowiedergabe für ultimative Unterhaltung in Ihrem Auto. Genießen Sie Filme und Musik von mehreren Quellen, und verpassen Sie dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger keinen Anruf.
15,7 cm (6.2") Touchscreen
Bluetooth
Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung lässt Sie Ihr Mobiltelefon während der Fahrt sicher verwenden, und Sie verpassen keine wichtigen Anrufe. Mit dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger können Sie auch bequem Ihre Musikdateien vom Telefon auf Ihr Auto-Entertainment-System streamen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst
Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst