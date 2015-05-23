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Auto-Audio/Videosystem

CED1900BT/12

4

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

Der Philips CED1900BT bietet ein 15,7 cm (6,2") Farbdisplay zur Video- und Fotowiedergabe für ultimative Unterhaltung in Ihrem Auto. Genießen Sie Filme und Musik von mehreren Quellen, und verpassen Sie dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger keinen Anruf.

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Begeistert von Sound

Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

  • 15,7 cm (6.2") Touchscreen

  • Bluetooth

Eingebauter Bluetooth-Empfänger zum Streamen von Anrufen und Musik

Eingebauter Bluetooth-Empfänger zum Streamen von Anrufen und Musik

Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung lässt Sie Ihr Mobiltelefon während der Fahrt sicher verwenden, und Sie verpassen keine wichtigen Anrufe. Mit dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger können Sie auch bequem Ihre Musikdateien vom Telefon auf Ihr Auto-Entertainment-System streamen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Audioausgang für zusätzlichen Verstärker

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

Diese Bewertung wurde für CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture verfasst

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