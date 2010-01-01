Einfache Instandhaltung deiner Produkte mit Original-Ersatzteilen von Philips
Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Zum Austausch des derzeit verwendeten Fruchtfleischbehälters
Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z.B. vom Deckel) entfernen.
Einfache Instandhaltung deiner Produkte mit Original-Ersatzteilen von Philips
Von Zeit zu Zeit benötigt dein Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original-Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.