Informationen zur Kompatibilität siehe unten
Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand. Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Epilators series 8000 Netzadapter
Verbindet Ihren Epilierer mit einer Steckdose Dieses Netzteil verbindet Ihren Epilierer mit dem Stromnetz, sodass Sie Ihr Gerät ohne Batterien verwenden können.
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Technische Daten
Ersatzteil
für Produkte zur Haarentfernung
BRE715
BRE720
BRE735
BRE740
BRE730
BRE700
