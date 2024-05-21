Suchbegriffe

    • Ersatz-Haartrocknerdüse Ersatz-Haartrocknerdüse Ersatz-Haartrocknerdüse

      3000 series Trocknungsdüse

      CP1709

      • Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.
      3000 series Trocknungsdüse

      Ersatz-Haartrocknerdüse

      Die Haartrocknerdüse sorgt für einen optimalen Heißluftstrom beim Haaretrocknen sowie für glatteres Haar und mehr Volumen.

      Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

      Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

      Technische Daten

      • Ersatzteil

        Eignet sich für den Produkttyp
        BHD360
