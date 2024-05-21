Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Dieser Scherkopf für den Philips LadyShaver enthält die Folie und die Schneideeinheit. Er lässt sich auf das Gehäuse des LadyShavers aufsetzen. Indem Sie verloren gegangene, abgenutzte oder beschädigte Komponenten austauschen, können Sie Ihr Gerät länger effizient nutzen.