Suchbegriffe

DE
FR
0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Ersatzscherkopf für den LadyShaver Ersatzscherkopf für den LadyShaver Ersatzscherkopf für den LadyShaver

      Lady Shaver Series 8000 Scherkopf

      CP2008/02

      Informationen zur Kompatibilität siehe unten

      Lady Shaver Series 8000 Scherkopf

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Schönheit für Frauen – Zubehör

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Kompatible Produkte

      Wo finde ich die Modellnummer?
      Wo finde ich die Produktnummer
      Wo finde ich meine Produktnummer?
      Produkte gefunden für Keine Produkte gefunden für

      Ersatzscherkopf für den LadyShaver

      Dieser Scherkopf für den Philips LadyShaver enthält die Folie und die Schneideeinheit. Er lässt sich auf das Gehäuse des LadyShavers aufsetzen. Indem Sie verloren gegangene, abgenutzte oder beschädigte Komponenten austauschen, können Sie Ihr Gerät länger effizient nutzen.

      Technische Daten

      • Ersatzteile

        Eignet sich für die Produkttypen
        • BRL136
        • BRL176
      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.