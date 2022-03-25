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Laden von Sonicare Zahnbürsten
Diese Ladestation ist mit den meisten elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten und AirFloss Geräten kompatibel.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX6221/21
HX6221/22
HX684J
HX6856/29
HX962P
HX9661/02
Weiß
Europäische Länder
Kabellänge: 95 cm
2-polig
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).