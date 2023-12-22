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NEU: Next-Generation DiamondClean

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  • Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege
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Philips Sonicare ExpertClean 7300Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9681/01

HX960U

4.3
| (519) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege
Die Philips Sonicare ExpertClean hilft Ihren Patienten dabei, mithilfe der Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback zu erhalten, um ihre Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Perfekte Reinigung für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege

  • Vernetztes Putzen leicht gemacht

  • Integrierter Drucksensor

  • Smart-Bürstenkopferkennung

  • 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten

Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten

Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

519

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

22/12/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

einfache Handhabung und gute Leistung

schöne gold-weisse Farbe und liegt gut in der Hand

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

11/12/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist handlich und leicht bedienbar.

Bin vom ersten Knopfdruck von diesem Produkt überzeugt. Die Verbindung mit der IOS App hat sehr gut geklappt. Die App schaltet sich sehr schnell und zuverlässig im Zusammenspiel mit der Zahnbürste auf. Sehr angenehmes Putzgefühl. Leicht zu reinigen. Hat ausreichend viele Putzprogramme. Bin einfach nur begeistert.

Vorteile

Kontrolle über IOS App, handlich und leicht.

Nachteile

Habe keine gefunden

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Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

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Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

06/12/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Zahnbürste

Ganzes Produkt passt. Einfache Bedienung, und sieht auch gut aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. mehr als eine Handzahnbürste

  2. im Vergleich zur DiamondClean

  3. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

  4. in einer Studie über Benutzer von Handzahnbürsten