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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9681/01
HX960U
Vernetztes Putzen leicht gemacht
Integrierter Drucksensor
Smart-Bürstenkopferkennung
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.
Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*
Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.
4.3
von 5
519
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Caro_ta
22/12/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
einfache Handhabung und gute Leistung
schöne gold-weisse Farbe und liegt gut in der Hand
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
Poldi65
11/12/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist handlich und leicht bedienbar.
Bin vom ersten Knopfdruck von diesem Produkt überzeugt. Die Verbindung mit der IOS App hat sehr gut geklappt. Die App schaltet sich sehr schnell und zuverlässig im Zusammenspiel mit der Zahnbürste auf. Sehr angenehmes Putzgefühl. Leicht zu reinigen. Hat ausreichend viele Putzprogramme. Bin einfach nur begeistert.
Vorteile
Kontrolle über IOS App, handlich und leicht.
Nachteile
Habe keine gefunden
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Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/02 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
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Weisser Zahn
06/12/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Zahnbürste
Ganzes Produkt passt. Einfache Bedienung, und sieht auch gut aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
mehr als eine Handzahnbürste
im Vergleich zur DiamondClean
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm
in einer Studie über Benutzer von Handzahnbürsten