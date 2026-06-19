Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX6005/21
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
HX9691/06
HX6721/35
HX6732/43
5er-Pack
Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung. Hellen Zähne in nur einer Woche auf.
Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Hellen Ihre Zähne in nur einer Woche auf.
Eine große Oberfläche sowie konturierte Borsten sorgen für eine fortschrittliche Reinigung und gesundes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.
Bewertungen
Im Vergleich zu einer Handzahnbürste