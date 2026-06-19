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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Hervorragende Plaqueentfernung
  • Hervorragende Plaqueentfernung

Philips SonicareVielfaltspack mit unterschiedlichen Bürstenköpfen

HX6005/21

Hervorragende Plaqueentfernung
Innovative Ersatzbürsten für elektrische Philips Sonicare Zahnbürsten HX6005/21 für saubere Zähne und gesundes Zahnfleisch*
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Aufsteckbarer Bürstenkopf für elektrische Zahnbürste

Hervorragende Plaqueentfernung

  • 5er-Pack

DiamondClean Standard-Bürstenkopf

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Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung. Hellen Zähne in nur einer Woche auf.

Kleiner DiamondClean Bürstenkopf

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Diamantförmige Borsten sorgen für eine erstklassige Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Hellen Ihre Zähne in nur einer Woche auf.

ProResults Standard-Bürstenkopf

ProResults Standard-Bürstenkopf

Eine große Oberfläche sowie konturierte Borsten sorgen für eine fortschrittliche Reinigung und gesundes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einer Handzahnbürste