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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX960U
HX9681/01
Dreierpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Smart-Bürstenkopferkennung
Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.
Mit dem Philips Sonicare Premium Gum Care-Bürstenkopf ist selbst die gründlichste Reinigung dennoch sanft. Wenn Sie Ihre Zahnbürste am Zahnfleischrand entlangführen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Premium Gum Care-Bürstenkopfs übermäßigen Druck. So bleibt Ihr Zahnfleisch geschützt, auch wenn Sie zu fest putzen. Die Borsten entfernen Plaque und Bakterien am Zahnfleischrand und an schwer zugänglichen Stellen. Dank des geschwungenen Designs des Bürstenkopfes stellen Sie einen maximalen Borstenkontakt sicher.
Die dicht stehenden Mittelborsten des Philips Sonicare Premium White Bürstenkopfes entfernen Plaque und jede oberflächliche Verfärbung von Getränken und Speisen. Die biegsamen Seiten passen sich der einzigartigen Kontur Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches an für eine Tiefenreinigung und ein strahlenderes Lächeln in nur 3 Tagen.
4.8
von 5
33
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Vorteile
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
MB321
03/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Auswahl von verschiedenen Bürsten
Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf
im Gum Care-Modus im Vergleich zu einer Handzahnbürste; gemessen von GBI
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar